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Коммунальщики сваливают грязный снег на зеленые насаждения в Петербурге
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  • Опубликована сегодня в 20:09

Коммунальщики сваливают грязный снег на зеленые насаждения в Петербурге

Telegram-каналы публикуют фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие небрежную работу Смольного по уборке снега в городе. Дворники сбрасывают грязный снег на газоны. Подобная халатность может привести к гибели значительной части зеленых насаждений. И это при том, что администрация Александра Беглова каждый год выделяет на озеленение Петербурга миллионы рублей.

Канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" опубликовал видео с уборкой снега на Ленинском проспекте, 139. Дворники убирают снежные кучи прямо из посаженных кустов, поэтому растения уже могут быть частично повреждены.

"Сначала снег кидали с дороги на обочину, ломая кусты, сейчас кусты все переломали, кидая снег с обочины на дорогу", — отмечает голос за кадром.

Коммунальщики сваливают грязный снег на зеленые насаждения в Петербурге. 10569.png

Канал "Протестный Петербург" сообщил о трехметровой куче из снега и грязи, расположенной на улице Королева.

Коммунальщики сваливают грязный снег на зеленые насаждения в Петербурге. 10570.png

О складировании грязного снега на газонах рассказали и жители Калининского района. По их словам, сотрудники коммунальных служб не стали вывозить собранные снежные массы из-за дефицита снегоплавильных установок и пунктов для их временного хранения.

Дворники сбрасывают снег, смешанный с грязью и кусками льда, на газоны и обочины дорог в нарушение санитарного и экологического законодательства. В результате страдают зеленые насаждения — ломаются цветы, кустарники и молодые деревья. Добавим к этому наличие реагентов в осадках, чтобы представить масштаб катастрофы. Помимо уничтожения посадок, деятельность коммунальщиков вредит еще и почве, загрязняя ее.

Напомним, в этом году Смольный выделит муниципальным образованиям около 250 млн рублей на благоустройство и озеленение территорий. При этом деньги будут потрачены зря из-за гибели растений в случае их посадки в засоленную почву.

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