Петербургские чиновники опубликовали противоречивые данные об уборке снега

Смольный снова пытается манипулировать статистикой. Об этом свидетельствуют опубликованные отчеты администрации Санкт-Петербурга о вывезенном и утилизированном снеге.

Так, чиновники рапортуют, что дорожные предприятия Комитета по благоустройству за прошлую неделю вывезли почти 200 тысяч кубометров снега и наледи. Всего же, по данным Смольного, с приходом зимы городские дороги очистили от 3,36 миллиона кубометров осадков.

Смущает то, что 9 февраля пресс-служба опубликовала совершенно противоречащую этим данным информацию. Согласно раннему отчету Смольного, снегоплавильные пункты города приняли и утилизировали 3,38 млн кубометров снега с начала зимнего сезона 2021-2022 годов. Смольный называет это "рекордом" за десятилетие работы снегоприемных пунктов Петербурга. Получается, что в начале месяца коммунальные службы вывезли больше снега, чем к концу февраля.

Расхождения в цифрах дают повод сделать вывод, что Смольный публикует недостоверную информацию. Отметим, что администрация губернатора Александра Беглова не в первый раз манипулирует статисткой, которая берется вероятно из "головы".