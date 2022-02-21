Смольный решил "замять" историю с погибшим дворником с помощью "изгнания" его родственников

Чиновники Смольного решили неприятную для губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова историю с погибшим мигрантом при обрушении наледи с крыши, выгнав его родственников из города.
В Выборгском районе Санкт-Петербурга 7 февраля из-за обрушения с крыши ледяной глыбы погиб гражданин Узбекистана, который приехал на заработки.
Изначально правоохранители не подтверждали, что дворник погиб от падения наледи на голову, пока в СМИ не опубликовали видео трагедии. Дело в том, что огласка дела не выгодна губернатору Александру Беглову, так как критика в его адрес из-за коммунального коллапса с каждым днем только растет. Поэтому в Смольном "порешали" неудобную историю, заставив родственников погибшего покинуть Санкт-Петербург, угрожая депортацией в Узбекистан.
Стоит отметить, что в Смольном не решают коммунальные проблемы Петербурга, в результате чего передвигаться зимой по городу из-за сугробов и наледи стало опасно. При этом после управленческих провалов чиновники истерично пытаются спасти рейтинг Беглова, который обрушился до 2%.
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