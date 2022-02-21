Смольный упускает создание системы по строительству общественных пространств в Петербурге

Жители Северной столицы нуждаются в появлении новых общественных пространств на территории города. По предварительным подсчетам, не хватает минимум 100 таких мест. Однако Смольный во главе с Александром Бегловым игнорирует эту проблему, хотя объекты для отдыха, досуга и работы крайне необходимы современному мегаполису.

"Севкабель", "Этажи", "Новая Голландия" являются наиболее популярными в этой сфере, но к их созданию не причастна местная администрация. Эти общественные пространства являются коммерческими и частными проектами.

У властей Санкт-Петербурга есть все возможности для строительства подобных мест, однако в этом вопросе они допускают фатальные ошибки. Так, Смольный не обращает внимания на важность функциональной насыщенности и доступности общественного пространства. Зачастую проекты Беглова и его команды нужны лишь в рамках определенного мероприятия, а после его завершения необходимость пропадает. Главным упущением администрации Северной столицы стало отсутствие системы при строительстве мест для петербуржцев.

Более того, в городе есть инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в модернизацию общественных пространств, однако сталкиваются с бюрократическими проволочками. "Апраксин двор", оранжереи Таврического сада, "Красный треугольник", Конюшенное ведомство, Почтовый квартал — эти локации так и не дождались благоустройства и встраивания в культурную жизнь города.