Обещанные "бегловские" приюты для бездомных животных так и не появились в Петербурге

Текущий 2022 год в Санкт-Петербурге объявлен годом заботы о животных. Это решение было принято на фоне роста количества бездомных четвероногих в городе.

Около пяти тысяч собак и 70-100 тысяч кошек не имеют хозяев и скитаются по улицам Северной столицы. Губернатор Александр Беглов еще в 2020 году пообещал построить два государственных приюта, однако слова градоначальника, как обычно, так и не реализовались.

Вся работа по заботе о животных сейчас ложится на 16 частных приютов. Эти организации сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами из-за больших налогов, расходов на аренду помещений и лечение братьев наших меньших. Руководство Северной столицы никак не участвует в происходящем и открыто игнорирует поручение президента России Владимира Путина создать в городе муниципальные приюты, данное еще в 2020 году.