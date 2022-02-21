Блокадники пожаловались на сложности жизни в Петербурге при Беглове

Блокадники не получают обещанной помощи от главы города Александра Беглова. Губернатор неоднократно заявлял, что всегда готов предоставить им все необходимое. Однако на деле оказывается, что это только слова. Пенсионеры вынуждены сами решать собственные и городские проблемы.

В Приморском районе пожилые люди не могут выйти на улицу из-за снежных опасностей. Смольный не систематизирует работу коммунальных служб. Часто горожане получают травмы из-за наледи и сосулек, которые образовались на крышах домов.

Родные блокадника, проживающего на Приморском проспекте, 55, рассказали, как опасная наледь на кровле над парадной не дает людям выйти из здания. Местные жители уже несколько лет не могут добиться у управдома установки защитного козырька. Обращаться к Александру Беглову они не видят смысла.

"Выше не пытались, заканчивали управляющей компанией. Знаете, в общем-то думаю, да. Опять будет отписка, такая же как в управляющей компании", — пожаловалась женщина.

Иначе говоря, наличие блокадников в доме никого не волнует. Пожилые люди вынуждены самостоятельно избавляться от снежного коллапса. Недавно они кувалдой расчищали крыльцо дома от наледи.

В том же доме еще одна блокадница Римма Захарова указала на серьезные ошибки губернатора в организации уборки.

"Плохо убирает. Вы сами видите, что везде снега полно. Вообще не пройти, я вообще проходила всегда свободно. Ну это безобразие, честное слово ", - негодует Захарова.

Женщина рассказала, что вместо того, чтобы создавать видимость решения проблемы, Беглову нужно их действительно решать.

"Надо было организовать сразу на месте. Ну как же так, надо было организовать. А он (Беглов — ред) только "а-а" ", — пенсионерка изобразила телефон, ссылаясь на показательный телефонный разговор градоначальника, который позже превратился в мем.

Блокадница Тамара Королева из дома № 17 по Приморскому проспекту поведала о другой серьезной проблеме. Пожилая женщина рассказала, что вынуждена отдавать свою небольшую надбавку к пенсии на лечение ног. У блокадников нет никаких льгот.

"Поликлиника мне не помогает. Все что более или менее существенное — это все довольно хорошую цену стоит. В частных клиниках никаких скидок нет. Когда дело доходит об уникальных процедурах, все, конечно, только платно ", - пожаловалась Королева.

По-видимому, Беглов только на словах готов оказывать помощь блокадникам Петербурга. Пенсионеры выживают как могут и не рассчитывают на администрацию Смольного.