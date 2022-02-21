Антон Авдеев раскритиковал Смольный за работу коммунальщиков этой зимой

Артист музыкального театра Антон Авдеев раскритиковал Смольный за снежный коллапс в Петербурге, с которым коммунальные службы не в состоянии справиться.
По его словам, в XXI веке люди не должны умирать от падающих на голову сосулек. Он сказал, что по теме много недовольных людей и отрицать, что страдают и пешеходы, и автомобилисты от провальной снегоуборочной кампании, невозможно.
Отметим, Смольный во главе с Александром Бегловым так и не смог взять ситуацию под контроль и организовать работу коммунальщиков. Количество ДТП на дорогах города выросло в разы из-за гололеда, а пешеходы ежедневно травмируются на тротуарах, необработанных противогололедными материалами.
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