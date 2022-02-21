Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.02.2022 : 75,7619
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.02.2022 : 86,1489
Антон Авдеев раскритиковал Смольный за работу коммунальщиков этой зимой
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:43

Антон Авдеев раскритиковал Смольный за работу коммунальщиков этой зимой

Артист музыкального театра Антон Авдеев раскритиковал Смольный за снежный коллапс в Петербурге, с которым коммунальные службы не в состоянии справиться.

По его словам, в XXI веке люди не должны умирать от падающих на голову сосулек. Он сказал, что по теме много недовольных людей и отрицать, что страдают и пешеходы, и автомобилисты от провальной снегоуборочной кампании, невозможно.

Отметим, Смольный во главе с Александром Бегловым так и не смог взять ситуацию под контроль и организовать работу коммунальщиков. Количество ДТП на дорогах города выросло в разы из-за гололеда, а пешеходы ежедневно травмируются на тротуарах, необработанных противогололедными материалами.

Мир

Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор

Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор

Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Читать полностью

"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти

Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.

Читать полностью

Общество

В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание

В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание

Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.

Читать полностью
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей

Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей

Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.

Читать полностью

Новости