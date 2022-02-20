Как снегоуборка коммунальных служб наносит вред деревьям Петербурга

В Смольном заявили о закрытии городских скверов и парков в связи с погодными условиями. Соответствующая запись появилась в официальной группе Комитета по благоустройству.

Городские власти объяснили свое решение заботой о безопасности граждан в связи с "желтым уровнем" погодной опасности. Чиновники отметили, что сотрудники садово-парковых хозяйств готовы произвести уборку ветровальных деревьев.

"Комитет по благоустройству просит петербуржцев с пониманием отнестись к закрытию парков и скверов, а также проявлять осторожность и внимательность на улице во время разгула стихии", - написано в сообщении.

Петербуржцы раскритиковали заявление комитета Смольного, напомнив им о пренебрежительном отношении коммунальщиков к зеленым насаждениям. Горожане неоднократно жаловались на то, как дворники сгребают грязный снег и наледь прямо на газоны.

"Спасибо за заботу. Сегодня ваши работники заваливают газон под деревьями вдоль наб. Реки Мойки у Юсуповского дворца глыбами льда. Вы пять лет сопротивлялись обязательной посадке там лип. С трудом удалось вас обязать осуществить компенсационные посадки в прошлом году и теперь намерены загубить эти липы", — написала жительница Петербурга.

Из-за соли и реагентов, которыми посыпают наледь, уничтожается почва, что потом негативно сказывается на насаждениях.

"Так вы почву под деревьями изничтожили всю, вот деревья и умирают стоя. А потом падают от ветра, потому что держаться нечем и не в чем. Листья по несколько раз в год до последнего, потом солёным снегом удобрить, потом косить-неперекосить долыса. Почва похожа на асфальт у вас. Деревья в асфальте не живут", — подытожила женщина.

Примечательно, что в администрации Александра Беглова неоднократно заявляли об отказе от использования реагентов.