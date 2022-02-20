Как снегоуборка коммунальных служб наносит вред деревьям Петербурга

В Смольном заявили о закрытии городских скверов и парков в связи с погодными условиями. Соответствующая запись появилась в официальной группе Комитета по благоустройству.
Городские власти объяснили свое решение заботой о безопасности граждан в связи с "желтым уровнем" погодной опасности. Чиновники отметили, что сотрудники садово-парковых хозяйств готовы произвести уборку ветровальных деревьев.
"Комитет по благоустройству просит петербуржцев с пониманием отнестись к закрытию парков и скверов, а также проявлять осторожность и внимательность на улице во время разгула стихии", - написано в сообщении.
Петербуржцы раскритиковали заявление комитета Смольного, напомнив им о пренебрежительном отношении коммунальщиков к зеленым насаждениям. Горожане неоднократно жаловались на то, как дворники сгребают грязный снег и наледь прямо на газоны.
"Спасибо за заботу. Сегодня ваши работники заваливают газон под деревьями вдоль наб. Реки Мойки у Юсуповского дворца глыбами льда. Вы пять лет сопротивлялись обязательной посадке там лип. С трудом удалось вас обязать осуществить компенсационные посадки в прошлом году и теперь намерены загубить эти липы", — написала жительница Петербурга.
Из-за соли и реагентов, которыми посыпают наледь, уничтожается почва, что потом негативно сказывается на насаждениях.
"Так вы почву под деревьями изничтожили всю, вот деревья и умирают стоя. А потом падают от ветра, потому что держаться нечем и не в чем. Листья по несколько раз в год до последнего, потом солёным снегом удобрить, потом косить-неперекосить долыса. Почва похожа на асфальт у вас. Деревья в асфальте не живут", — подытожила женщина.
Примечательно, что в администрации Александра Беглова неоднократно заявляли об отказе от использования реагентов.
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей
Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.