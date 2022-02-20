Политолог обратил внимание силовиков на коррупцию в Смольном после инцидента с барием

В Петербурге продолжаются разбирательства по делу о смертельном отравлении барием пациентов ГКДЦ №1. Громкий скандал привлек внимание общественности и экспертного сообщества. Свое мнение высказал и политолог Антон Бредихин.

По его словам, трагедия могла произойти из-за халатности руководства больницы и чиновников Комитета по здравоохранению Смольного.

Напомним, 19 февраля СМИ сообщили о восьмой жертве. Все пострадавшие делали рентген желудка, во время которого нужно было выпить взвесь сульфата бария. Однако, как считает следствие, в растворе содержался промышленный металл вместо его медицинского аналога.

Теперь в халатности обвиняют главврача медучреждения, чья подпись стоит под заявкой на закупку неправильного вещества. Бредихин, в свою очередь, призвал проверить не только персонал ГКДЦ №1, но и организаторов тендера.

"Нужно провести проверки госзакупок, по которым приобретались эти препараты. Раз они были поставлены уже некачественными и использовались медработниками, значит здесь можно найти коррупционный фактор и заинтересованность очень многих лиц в допуске компаний, которые продавали продукцию медучреждениям. Кто проводил закупки? Нужно искать либо в Комитете по здравоохранению, либо в руководстве медучреждения. Нужна прокурорская проверка, которая выявит настоящее заинтересованное лицо в том, что проведена такая закупка", — прокомментировал он.

Однако эксперт не исключает, что виновники могут избежать наказания, как это, например, произошло с ответственными за падения сосулек с крыш домов.

"Сколько человек этой зимой погибло от сосулек? Кто понёс ответственность? Никто. Здесь также никто ответственности не понесёт в плане того, что Лисовец не лишится своей должности", — сказал Бредихин.

На необходимость провести прокурорскую проверку ранее указал политолог Владимир Карасев. Он призвал правоохранителей обратить внимание не только на врачей, но и на высокопоставленных чиновников Смольного, включая губернатора Александра Беглова.