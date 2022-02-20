Блокадники выступили против Беглова

Петербургские блокадники жалуются на неубранные улицы. Они уже не рассчитывают на помощь Смольного и не понимают, чем занимается губернатор Александр Беглов

"Ну что с ними связываться. Они же не придут лед нам колоть. Я не знаю, что он делает в принципе. Ну вот посмотрите во дворе работу, вот она вся налицо", — считает жительница дома №13 по Приморскому проспекту Алла Горбачева.

Женщина рассказала, что выходит на улицу только с дочкой. За все годы жизни в городе она не помнит настолько плохой уборки снега. Горбачева рассказала, что исправить ситуацию пытается только техник Наталья Михайловна, но ей не по силам справиться со всем в одиночку.

Если коммунальщики что-то и делают, то становится еще хуже. Например, они чистят снег с крыш, а потом возникают протечки.

"С крыш, когда сбивают, все время трясешься. Потому что колотят, а потом протечки. Крыши какие теперь? Железко тонкое, видно эти вот швы все плохо заделываются. Чуть ударил лопатой, когда снег счищают и получаются протечки. Вызываем, чиним", — подытожила блокадница.

Блокадник Петр Иванкин тоже возмущен происходящим в городе. По его словам, таких проблем с уборкой не было никогда.

"Видимо, что-то с организацией этих, будем так говорить видов работ, что-то неладное. Это, по-моему, длится уже несколько лет. Этот год особенный, я таких лет не помню", — уверен он.

Мужчина раскритиковал организацию снегоуборочных работ и вспомнил, как это делали раньше.

"Там совсем иначе была устроена система уборки улиц. Снег выпал и дворников среди ночи поднимали. Мы жили недалеко на Фонтанке. Там матушка у меня была вынуждена работать. Потому что у нас жилье пропало в войну. И вот ночью, та мадам, которая дежурила, давай вставай и давайте тащите снег", — рассказал блокадник.

Другие жители блокадного Ленинграда также пожаловались на происходящее в городе. В прошлом месяце они даже создали петицию на сайте Change.org, потребовав отставки губернатора Александра Беглова. На сегодняшний день она собрала свыше 38 500 подписей.