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В Петербурге призвали сменить проваливших снегоуборочную кампанию чиновников Смольного
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  • Опубликована сегодня в 19:57

В Петербурге призвали сменить проваливших снегоуборочную кампанию чиновников Смольного

На протяжении всей зимы горожане критиковали Смольный под руководством губернатора Александра Беглова за некачественную уборку снега. Однако это не мотивировало чиновников на какие-либо действия, поэтому к концу февраля ситуация в Петербурге остается крайне напряженной. О том, насколько опасно ходить по улицам, журналистам рассказал бывший муниципальный депутат МО "Васильевский" Алексей Касаткин.

Он отметил, что поскользнуться на гололеде можно в любой момент. То же самое касается падения сосулек с крыш домов. Все это чревато серьезными травмами.

"Я живу на Васильевском и хожу еще по Петроградке тоже, там все не очищено, опасно, ходишь и смотришь, как эти сосули как летели. То же самое Средний проспект возле метро, там видел чуть ли не на людей падало", — рассказал Касаткин.

Депутат и сам чуть не пострадал из-за халатности коммунальщиков, поэтому хорошо понимает возмущающихся петербуржцев. Именно поэтому он настаивает на увольнении недобросовестных чиновников.

"На меня на самого на 4-й линии, прямо в полуметре от меня свалилась глыба льда. С риском для жизни народ ходит. Полностью всю вертикаль, которая ответственна, нужно менять, однозначно", — подчеркнул Касаткин.

Лишиться своих мест, по мнению Касаткина, должны как руководители частных управляющих компаний, так и городских Жилкомсервисов. Работа Государственной административно-технической инспекции и Комитета по благоустройству тоже вызывает вопросы. Но основная ответственность за "снежный коллапс" лежит на губернаторе Александре Беглове.

Этой зимой жертвами падения льда с крыш стали десятки петербуржцев. 7 февраля насмерть придавило дворника на Большом Сампсониевском проспекте. Два дня спустя травмы средней степени тяжести получила женщина на Каменноостровском проспекте. В феврале СМИ писали и о других пострадавших, включая двухлетнего ребёнка с подозрением на травму головы.

Третий месяц горожане жалуются в Смольный, но обращения к губернатору Александру Беглову не дают результатов. Чиновники только обещают взять ситуацию под контроль, но по факту ничего не меняется.

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