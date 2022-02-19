У жителей Выборгского района Петербурга осталась надежда только на активистов – Смольный открещивается от жалоб о коммунальных проблемах

Всю зиму Выборгский район засыпало снегом, некоторые улицы не чистили с начала зимы. Теперь же, с наступлением тепла, снег начал таять, доставляя жителям ещё больше неприятностей. Однако в администрации города рассказывают, что по отчётам у них два раза в неделю проходит уборка по "нано-технологиям".

Жителям района пришлось обратиться за помощью к общественникам из "Красивого Петербурга" с просьбой решить их коммунальную проблему. Конечно, сначала вопрос пытались решить через городские власти, люди обращались в том числе и на личные страницы губернатора Александра Беглова в соцсетях. Но даже те, кто смог добиться ответа, решения проблемы не получили.

Несмотря на то, что передвигаться по некоторым улицам можно только на лодках, а единственный социальный автобус из-за нескольких ДТП сократил маршрут, со страницы губернатора горожанам отвечают, что из-за непогоды механизированную уборку проводят два раза в неделю. До 16 февраля должны были подключить к работе специализированную технику "с плужно-щёточным механизмом".

Петербуржцы жалуются, что подобные отписки власти присылают каждый раз на любую заявку. Однако убирать подтопления никто не торопится, у людей осталась одна надежда на общественников. "Красивый Петербург" уже помог им решить вопрос с мусорной свалкой, которая образовалась на Тихоокеанской в результате неудачной "мусорной реформы".