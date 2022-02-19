Петербург оказался на последнем месте в рейтинге от сервиса SuperJob по качеству уборки снега

Сервис по поиску работы SuperJob в ходе исследования признал Санкт-Петербург аутсайдером по качеству уборки снега этой зимой среди российских регионов.

Аналитики в течение двух месяцев опрашивала жителей регионов России о качестве уборки снега и наледи в городах. Результаты показали, что аутсайдером среди мегаполисов стал Санкт-Петербург.

"Качество уборки улиц от снега в Северной столице даже до двойки не дотягивает, по мнению жителей", - написано в отчете SuperJob.

Горожане с начала зимы жалуются на проблемы с уборкой снега в Петербурге. Пешеходы опасаются ходить по улицам из-за риска получить травму на скользких тротуарах. Водители вынуждены стоять в километровых пробках из-за снежных завалов. При этом губернатор Александр Беглов уверяет, что ситуация находится под контролем.