Число жертв отравления смертоносным барием в больнице Петербурга выросло до восьми

Расследование смерти пациентов от отравления немедицинским барием проходит в Санкт-Петербурге. Изначально сообщалось о семи жертвах, однако теперь органы знают о восьмом погибшем.

Пациентам ГКДЦ №1 во время контрастного исследования желудка вместо медицинского сульфата бария ввели промышленный барий. Это привело к смерти семи граждан, как сообщало следствие. Однако теперь в списке появилась восьмая жертва.

"Также правоохранители сейчас планируют арестовать еще несколько подозреваемых, потому что половина клиники была в курсе, что барий контрафактный", - сообщила одна из потерпевших, мать которой числится в перечне жертв, в разговоре с "Газетой.Ru".

СМИ ранее сообщали, что администрация губернатора Александра Беглова могла знать о поставках и применении немедицинского бария в больнице. Кроме того, ГКДЦ №1 находится под ведомством Комздрава Петербурга.