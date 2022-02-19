Киселев напомнил об ответственности Комблага за очистку улиц Петербурга

Мундепутат МО Коломна Илья Киселев прокомментировал проблему подтопления улиц Петербурга в связи с оттепелью.

Он обратил внимание на проблему с водоотведением на улицах Петербурга. Вследствие работы спецтехники по краям дорог остаются снежные завалы, которые не дают уходить воде, а в процессе потепления начинают таять и подтопляют пешеходные зоны. Также Киселев отметил, что петербуржцам очень неудобно неделями ходить в обход из-за огромных луж на тротуарах, образовавшихся из неубранного коммунальщиками снега.

Мундеп напомнил, что Петербург — это город-многомиллионник, и здесь должна быть соответствующая инфраструктура и дворники, которые будут заниматься снегоуборкой и прочисткой водостоков. Для него очевидно, что ответственные за уборку улиц от снега и льда (а конкретно комблаг и подконтрольные ему структуры) ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

Ранее мундеп Станислав Гадзиковский заявлял, что некачественная работа коммунальщиков является следствием недоработки губернатора Александра Беглова и чиновников Смольного.