Заявление о 100-процентной иммунизации обязывает Смольный отменить ограничения – юрист

Юрист и блогер Никита Сорокин высказал свое мнение по поводу заявления первого зампредседателя Комздрава Петербурга Андрея Сараны о достижении полного коллективного иммунитета.

Сорокин задается вопросом: если существует иммунизация всего населения Петербурга, то почему до сих пор Смольный не снял ковид-ограничения? Этот факт ставит под сомнение информацию, озвученную чиновником.

По предположениям блогера, эти данные могли попасть к комздраву Петербурга от организаций, которые проводят анализы на ковид и, возможно, что-то перепутали. Смольному в лице губернатора Александра Беглова Сорокин посоветовал перепроверить информацию и предпринять какие-то действия — либо аннулировать коронавирусное постановление, либо перестать предоставлять недостоверную информацию горожанам.

В Комздраве Петербурга указали, что уровень коллективного иммунитета на портале "Стопкоронавирус.рф" показывает процент выполнения плана по вакцинации населения, не учитывая переболевших. Тем не менее над этой информацией уже посмеялся телеведущий Иван Ургант, назвав Петербург "не только культурной, но и иммунной столицей России".