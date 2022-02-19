Новые ограничения Беглова разлетелись на мемы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил ввести штрафы за запуск дронов, проезд в голом виде, катание на лыжах и разведение костров в метрополитене. Инициатива мгновенно разлетелась на мемы.

Согласно предложению Беглова, сумма штрафа за нарушение данных указов может достигать 5 тыс. рублей. Поправки в законопроект вызвали бурю эмоций у жителей Санкт-Петербурга, которые быстро превратили абсурдную инициативу в мемы.

Пользователи Сети вспомнили о рекламе "Закамского кваса", высмеяв запрет на проезд голых пассажиров. Также горожане опубликовали "фотографии", которые показывают, как, по мнению властей, выгляди метрополитен.