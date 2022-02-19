В Смольном отчитались после проверки медучреждений города – смертельного бария нигде не нашли

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец отчитался после проверки, проведённой по факту гибели пациентов в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1. Опасное вещество нигде не обнаружили.

— Комитет по здравоохранению проверил все медицинские учреждения города, и установил, что партия сернокислого бария, которая стала причиной смерти пациентов, не использовалась нигде, кроме ГКДЦ №1. Во всех других медицинских учреждениях используется рентгеноконтрастное средство для медицинского применения Бар-ВИПС, — рассказал Лисовец.

О гибели пациентов в клинике на Сикейроса начали сообщать ещё в декабре прошлого года, и долго в Комздраве не давали заявлений по этому поводу. Официальное выступление представителя ведомства последовало только 28 января. Тогда же под стражей оказался главврач больницы Евгений Попов, а одна из медсестёр совершила попытку самоубийства.

В Смольном пытаются "продавить" версию о том, что в клинике использовали препарат, не разрешённый для медицинского применения. Дескать, поставщик "НеваРеактив" продавал промышленный барий под видом медицинского, что и стало причиной трагедии. Однако данную теорию быстро опровергли.

Если бы поставщик действительно был виноват, то представителям компании было бы уже предъявлено обвинение, а сам факт реализации контрафактного продукта правоохранители выявили бы гораздо раньше. Но никто не был даже задержан, а на сайте Госзакупок нет упоминаний о том, что "НеваРеактив" поставляла барий в больницу на Сикейроса.

Более вероятна другая версия. Согласно ей заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева организовала использование непригодного бария персоналом больницы, о чём были осведомлены её подопечные. Вещество для промышленной сферы в четыре раза дешевле медицинского. Таким образом можно было урезать расходы учреждения, а остаток денег присвоить.

Странно здесь и то, что Комздрав Смольного так долго не замечал под своим носом грубые нарушения. Пока в других медучреждениях смертельного бария обнаружено не было. Однако это не исключает вероятность того, что аналогичная трагедия может произойти и в других клиниках. И в ведомстве будут об этом догадываться.