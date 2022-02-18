Смольный отказывал пострадавшей петербурженке в перевозке в Россию на протяжении трех недель

Администрация Санкт-Петербурга на протяжении трех недель отказывала семье блогера Полины Стрелец в перевозке ее в Россию под предлогом "отсутствия юридических обоснований". Для возвращения петербурженки на родину потребовалось вмешательство вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ранее сообщалось, что девушка попала в тяжелейшую аварию на гидроцикле 20 января. Ей срочно требовалась отправка в Россию для лечения, однако Смольный отказал ее родным. После этого семья обратилась за помощью в администрацию президента РФ.
Только когда в дело вмешалась вице-премьер Татьяна Голикова, дело сдвинулось с мертвой точки, и губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал организовать рейс.
В итоге за Стрелец был послан самолет МЧС России, который и осуществил ее перевозку в Северную столицу. Отмечается, что администрация города в процессе подготовки спасательной операции не участвовала.
При этом семья девушки рассказала подробности отказа чиновников Смольного. По их словам, несмотря на слезные просьбы родственников помочь в администрации заявили, что для этого у них нет никаких юридических обоснований. Это лишний раз демонстрирует нежелание Беглова и его команды участвовать в проблемах жителей Петербурга.
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