"Ледоколы" вместо лома – Смольный не хочет признавать собственных ошибок и делает новые

Начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комблага Петербурга Вадим Мизюкин побывал на международном форуме ТАСС. Там он сообщил о намерении Смольного закупить сверхдорогое оборудование для ведомства. Один "Ледокол" обойдётся бюджету в 100 тыс. рублей.

Со слов Мизюкина, работнику нужно будет просто "везти тележку", но скорость у агрегата не превысит скорости ручной работы. Есть отечественный и более дешёвый аналог — лом, именно его используют дворники для борьбы с наледью.

Интересная и перспективная технология "Ледокола" должна будет избавить Санкт-Петербург ото льда следующей зимой. Чиновники продолжают не обращать внимания на катастрофическую нехватку дворников. Александр Беглов не планирует искать 12 тысяч специалистов для предотвращения коммунального беспредела в Петербурге. Намного проще вложить в инновационные "ломы" часть городского бюджета.