Коммунальные службы игнорируют снегоуборку на платных парковках в центре Петербурга

Политолог и преподаватель СПБГУ Дмитрий Леви высказал критику в адрес Смольного. Городские коммунальные службы не убирают снег на платных парковках в центре Петербурга.
По словам политолога, зона платных парковок в городе расширяется, а их качество не соответствует городским реалиям.
"Уровень уборки плохой. Все тает, неподготовлены абсолютно сбросы для талой воды — это, конечно, кошмар. В эту же историю вписывается совершенно невменяемая ситуация с платными парковками. С 1 декабря, как известно, у нас расширились зоны платной парковки. Всю эту зиму они находятся в совершенно непотребном состоянии, при этом деньги за это берутся, водителей штрафуют. Не знаю, подавал кто-то на это жалобу или нет, но я полагаю, что здесь есть все признаки недобросовестно оказываемых услуг", - пожаловался Дмитрий Леви.
Политолог рассказал, что у автомобилистов отрываются бамперы. Плохое качество уборки или ее отсутствие на парковках негативно сказывается и на жизни пешеходов. Горожанам не пройти из-за большого количества снега.
"Те же бамперы отрываются и все остальное, это также стыкуется с пешеходами, которые не могут там же пройти, и в итоге получается откровенный бред", - заявляет преподаватель СПБГУ.
Дмитрий Леви иронично заключил, что он "не готов ничего вручать, кроме большой-большой лопаты нашим великим очистителям".
Ранее Борис Вишневский, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга также высказывался на счет некачественной уборки снега на территории платных парковок Центрального района. Борис Вишневский утверждает, что в 2021 году Смольный собрал 203 миллиона рублей за платную парковку в центре города. Однако вкладывать деньги в очистку платных парковочных зон от снега правительство под руководством губернатора Александра Беглова пока не намерено. Комитет по благоустройству и комтранс согласились с Вишневским, что часть полученных денег необходимо вложить в уборку платных парковочных мест.
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