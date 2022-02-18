Костров раскритиковал работу коммунальных служб в Центральном районе Петербурга

Активист из Центрального района Петербурга Ярослав Костров рассказал о подтопленных улицах города. Из-за потепления большой объем невывезенного с улиц снега начал таять, ливневые канализации не справляются. Большие лужи образовываются не только на проезжей части, но и на тротуарах.

Ярослав Костров координирует движение "Центральный район за комфортную среду обитания". Он совместно с командой общественников составил список проблемных адресов и передал в администрацию района и комитет по благоустройству Смольного.

"Мы собрали адреса на прошлой неделе, в воскресенье, для срочной отработки администрацией Центрального района и ГУДП "Центр" (это подведомственная организация комитета по благоустройству), выслали им, и они неделю отрабатывают. Большое количество адресов они уже отработали, я сегодня даже, можно сказать, частично их похвалил, но у нас есть территории, где по-прежнему ситуация близка к гибельной. Например, это территория, где работает ЖКС-2 Центрального района", — заявил активист.

Также Ярослав Костров отметил, что не все организации готовы поддерживать на улицах города и во дворах.

"По сути, все упирается в желание или нежелание определенных структур работать, поэтому ситуация не очень хорошая. Так больше работать нельзя, нужно сделать выводы из ситуации. Если они не хотят работать, не умеют работать, то, может, лучше найти другое место?", — возмущается Костров.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обещал исправить проблему старой ливневой канализации в городе еще во время своей предвыборной кампании. Но горожане так и не увидели изменений. С приходом тепла талые воды от не вывезенного вовремя снега продолжают затапливать тротуары и пешеходные переходы.