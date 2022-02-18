Дожди и мокрый снег с ветром приведут к усилению гололедицы в Санкт-Петербурге

Гололедица в Санкт-Петербурге может усилиться на фоне дождей и мокрого снега. Уборка улиц от осадков до сих пор остается неэффективной.

По данным "Яндекса", Северную столицу ожидает выпадение примерно 2,4 миллиметра осадков. В течение нескольких дней ожидается повышение температуры воздуха до +2 градусов.

Резкое потепление приведет к усилению кризиса жилищно-коммунальной сферы Петербурга. Ранее СМИ уже писали о том, что Смольный не выделил городским службам достаточное количество снегоуборочной техники. Так, уже на протяжении трех месяцев горожане страдают от кризисов в жилищно-коммунальной сфере. Например, самостоятельно очищают свои дворы от снега и наледи.

Еще осенью глава региона Беглов утверждал, что город успел полностью подготовиться к приходу зимнего сезона, однако это заявление было опровергнуто реальным положением дел. На данный момент сотрудники коммунальных служб не способны оперативно реагировать на очаги городских проблем, а губернатор не в силах грамотно организовать работу этих служб.