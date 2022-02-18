Дожди и мокрый снег с ветром приведут к усилению гололедицы в Санкт-Петербурге

Гололедица в Санкт-Петербурге может усилиться на фоне дождей и мокрого снега. Уборка улиц от осадков до сих пор остается неэффективной.
По данным "Яндекса", Северную столицу ожидает выпадение примерно 2,4 миллиметра осадков. В течение нескольких дней ожидается повышение температуры воздуха до +2 градусов.
Резкое потепление приведет к усилению кризиса жилищно-коммунальной сферы Петербурга. Ранее СМИ уже писали о том, что Смольный не выделил городским службам достаточное количество снегоуборочной техники. Так, уже на протяжении трех месяцев горожане страдают от кризисов в жилищно-коммунальной сфере. Например, самостоятельно очищают свои дворы от снега и наледи.
Еще осенью глава региона Беглов утверждал, что город успел полностью подготовиться к приходу зимнего сезона, однако это заявление было опровергнуто реальным положением дел. На данный момент сотрудники коммунальных служб не способны оперативно реагировать на очаги городских проблем, а губернатор не в силах грамотно организовать работу этих служб.
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
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Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей
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