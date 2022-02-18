Помощь пострадавшей на Бали петербурженке вместо Смольного оказала Москва

Подконтрольные Смольному издания во время освещения истории пострадавшей на Бали петербурженки напоминают слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который пообещал, что окажет помочь в транспортировке девушки.
Несмотря на обещание Беглова петербургское правительство не принимало участие в перевозке девушки. Ситуация находится под полным контролем федерального центра. Лояльное властям Петербурга издание опубликовало новые детали инцидента, в результате которого девушка оказалась в коме. Во время аварии петербурженка получила двойной перелом ноги, травму ноги, крестца, а также повреждение мозга.
В пятницу, пострадавшую доставили в Северную столицу, однако ни Смольный, ни Беглов не имеют никакого отношения к организации перевозки девушки, а такого рода материалы выглядят как попытка рекламы на трагедии.
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