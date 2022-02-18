Юрист Баханович назвала бесполезной инициативу Беглова с законом о "голых в метро"

Власти Санкт-Петербурга имитируют бурную деятельность вместо решения действительно важных вопросов, заявила адвокат, общественный деятель Ирина Баханович, комментируя предложение Смольного ввести штрафы для голых пассажиров метро.

Соответствующим заявлением она поделилась с корреспондентом "Петербург Ньюс". По словам Баханович, идея в целом бесполезная, так как в действующем законодательстве уже есть соответствующие статьи.

"Кроме смеха этот законопроект не вызывает больше ничего. У нас вроде и так голыми ходят только психически нездоровые люди. У нас есть статья в Кодексе административных правонарушений за мелкое хулиганство и другие статьи, которые могут сюда подойти. Зачем плодить эти бесполезные и ненужные никому законы?" — поинтересовалась она.

Помимо этого, юрист считает, что проект закона под авторством губернатора Александра Беглова является ничем иным, как имитацией бурной деятельности. Баханович подчеркнула, что подобные нелепые инициативы не только бесполезны, но и служат дополнительным поводом для насмешек.

Ранее телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале в шутливой форме высмеял идею петербургских властей штрафовать дурнопахнущих и голых пассажиров городского метрополитена.