Вторую неделю в Петербурге продолжается оттепель. Однако неубранного снега на улицах скопилась так много, что полностью он успеет растаять только к маю.

Городской портал "Наш Санкт-Петербург" продолжает получать жалобы от петербуржцев на огромные сугробы, грязь и ледяные колдобины. А комитет по благоустройству в привычно ленивом режиме не спешит реагировать на жалобы горожан. Если коммунальщики и берутся за работу, то нередко доходит до порчи государственной собственности.

Жителям Петербурга рано надеяться на "таяние ледников", ведь синоптики пообещали возвращение заморозков уже на ближайших выходных. Сначала минусовая отметка на термометре будет наблюдаться только по ночам, но уже со следующей неделе и днём будет легкий мороз. Это означает, что вся растаявшая сейчас грязевая жижа и лужи под ногами превратятся в каток, а крыши обрастут новыми сосульки, грозясь упасть прямо на головы прохожим.

Портал "Наш Санкт-Петербург" ежедневно принимает жалобы об опасной для жизни наледи. Что же будет ожидать горожан на следующей неделе, и как будет реагировать на происходящее Комблаг?

Вот пример одной из жалоб жителей Выборгского района. Жильцы дома на Выборгском шоссе №25 посетовали на систематическое отсутствие уборки двора, из-за чего на тротуаре образовались огромные обледенелые "горбы", которые мешают нормальному передвижению пешеходов. Чтобы пройти, людям приходится выходить на проезжую часть, что небезопасно для жизни, особенно в тёмное время суток.

Подобная ситуация наблюдается повсеместно. Коммунальщики не очищают пешеходные зоны, но если это и происходит, то с явными нарушениями. Снег скидывают на газоны. Его скопилось так много, что он начал выламывать декоративные ограждения. Так, например, произошло В Калининском районе. Металлическая конструкция под тяжестью массивных сугробов просто-напросто разломилось и покорежилось. А ведь эту территорию облагородили менее года назад.

Очевидно, что весной Смольному придется решать множество проблем из-за собственной нерасторопности. Команда губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова провалила снежную кампанию, о чем свидетельствуют множество жалоб горожан.