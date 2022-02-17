Иван Ургант назвал Петербург "иммунной столицей России" из-за заявления о 100-процентном коллективном иммунитете

Заявление Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга о стопроцентном коллективном иммунитете вызвало неоднозначную реакцию среди общественности. Ведущий шоу "Вечерний Ургант" жестко прошелся по Смольному за подобный выпад.
Иван Ургант иронизирует, что в таком случае Петербург стал первым городом на мировой арене с наивысшим уровнем иммунитета, который должен уничтожить все вирусы в Северной столице.
"Власти Санкт-Петербурга отчитались о достижении уровня коллективного иммунитета в 100%. 100-процентный иммунитет в Санкт-Петербурге! И как только администрация все успевает? Получается, если Санкт-Петербург первое место в мире, которое достигло стопроцентного коллективного иммунитета, то получается, теперь Санкт-Петербург не только культурная, но и иммунная столица России!", — смеется телеведущий.
При этом уровень напряженности эпидемиологической ситуации на территории Санкт-Петербурга не снижается. Петербург регулярно занимает лидирующие позиции по количеству заболевших среди российских регионов.
Введенные губернатором Северной столицы Александром Бегловым ограничительные меры в связи с пандемией не решили ситуацию. Политика градоначальника привела к еще большему кризису в городской системе здравоохранения, от которой страдают не только пациенты, но и врачи.
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