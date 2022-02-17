Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2022 : 75,0141
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2022 : 85,306
Петербуржцы столкнутся с новыми испытаниями из-за циклона
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:13

Петербуржцы столкнутся с новыми испытаниями из-за циклона "Дадли"

На Петербург наступает Североатлантический циклон "Дадли". По информации специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, 17 февраля он доберется до города и принесет в него мокрый снег, дожди температуру, которая будет колебаться в диапазоне +2…+4 градусов. На фоне потепления петербургским коммунальщикам следует запастись песком и средствами для удаления наледи. Хотя надеяться на их благоразумие не приходится: еще с ноября горожане жалуются на заснеженные дороги и обледеневшие тротуары.

Примечательно, что коммунальщики решают проблемы с уборкой снега крайне нерасторопно. При этом еще осенью губернатор Александр Беглов утверждал, что город тщательно подготовился к встрече зимы. Хотя первые же заморозки показали, что это не так. Коммунальщики оставили город погребенным под кучами грязного снега.

Мир

Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор

Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор

Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Читать полностью

"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти

Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.

Читать полностью

Общество

В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание

В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание

Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.

Читать полностью
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей

Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей

Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.

Читать полностью

Новости