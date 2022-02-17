Петербуржцы столкнутся с новыми испытаниями из-за циклона "Дадли"

На Петербург наступает Североатлантический циклон "Дадли". По информации специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, 17 февраля он доберется до города и принесет в него мокрый снег, дожди температуру, которая будет колебаться в диапазоне +2…+4 градусов. На фоне потепления петербургским коммунальщикам следует запастись песком и средствами для удаления наледи. Хотя надеяться на их благоразумие не приходится: еще с ноября горожане жалуются на заснеженные дороги и обледеневшие тротуары.
Примечательно, что коммунальщики решают проблемы с уборкой снега крайне нерасторопно. При этом еще осенью губернатор Александр Беглов утверждал, что город тщательно подготовился к встрече зимы. Хотя первые же заморозки показали, что это не так. Коммунальщики оставили город погребенным под кучами грязного снега.
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