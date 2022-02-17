Предложение Пиотровского завести кота в Мариинском дворце возмутило экспертов

Вице-губернатор должен заниматься в Законодательном собрании улучшением жизни петербуржцев, а не кошек. Иначе, губернатор Александр Беглов со своей командой выглядят, как изображающие "кипучую деятельность" чиновники.
Накануне курирующий спорт и культуру в Петербурге вице-губернатор Борис Пиотровский предложил спикеру Заксобрания Александру Бельскому завести кота в Мариинском дворце. Соответствующий разговор чиновника вызвал критику среди политиков и общественников.
Так, экс-депутат Закса Елена Бабич напомнила, что Мариинский дворец — это Законодательное собрание, где должны принимать законы, но не обсуждать хватает ли им котиков.
"Если рассматривать эту идею, как шутку, то ладно, пошутили, а если нет, то сразу возникает вопрос — для чего? Быть может там, действительно, завелись мыши и там нужен кот-крысолов. Но принятие законов — вот основная работа депутатов", — отмечает Бабич.
Известный общественник Красимир Врански поддержал экс-депутата отметив, что Смольный будет предлагать Александру Беглову заниматься чем угодно, но не проблемами Петербурга.
"Поэтому, будут котики, будут еще другие проекты. Например, в Парламенте предлагали день тещи, лишь бы отвлечь людей от реальных проблем", — утверждает эксперт.
Блогер Дмитрий Гусев также добавил, что Смольный и Мариинский дворец не нуждаются в животных, здесь на лицо нехватка в людях.
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