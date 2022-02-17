Иммунолог опроверг заявление Смольного о 100% коллективном иммунитете

Заявления чиновников Смольного о 100% коллективном иммунитете COVID-19 противоречат реальной эпидемиологической ситуации в Петербурге и логическим обоснованиям. Об этом рассказал иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, тотальный коллективный иммунитет к COVID-19 невозможен при таком высоком уровне заражений, какой ежедневно фиксируется в Санкт-Петербурге. Эксперт предположил, что в Смольном не до конца понимают, что именно означает данный термин.

"Коллективный иммунитет — это иммунитет, который обеспечивает защиту от заражения, от легкого течения тем более. А посмотрите какая у вас заболеваемость в Санкт-Петербурге, вы Москву опередили. При 100-процентном иммунитете могут быть такие цифры по заболеваемости? Мне кажется, что нет, ну просто даже логически", — заявил Крючков.

Эксперт рассказал, что подобные противоречия объясняются неверным подходом чиновников к подсчету уровня коллективного иммунитета. На данный момент для расчетов в Смольном используют показатели прошлых штаммов COVID-19 и отталкиваются от факта выявления антител в организме, что ошибочно применять к штамму "омикрон". Крючков уверен, что чиновники применяют выборочные исследования для получения хороших результатов.

"Мы говорим, что сейчас эти антитела должны быть высокие для защиты, тем более от омикрона, а антитела сформировались скорее всего в ответ при заражении предыдущими линиями или ревакцинации. Я думаю, нужно уже считать от 800, от 1000 BAU/мл, ну может 700, но не меньше. А раньше было 300 при дельте. А считают, 40 или 50 получили, как положительный результат считается в тесте, уже считается, что есть", — объяснил вирусолог.

Иммунолог не исключил, что при вычислениях в Смольном учитывают и уровень поддельных справок о вакцинации, и количество людей, которые не стали проходить ревакцинацию. В подобной ситуации итоговые цифры не будут отражать реальную обстановку. Николай Крючков считает, что в этой связи чиновники во главе с Александром Бегловым должны делать поправки и оговорки в приводимую ими статистику.