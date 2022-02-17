Петербуржцы осудили награждение Башкетовой после ее слов об отсутствии "существенных потерь"

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова получила благодарность за "вклад" в борьбу с пандемией коронавируса. Со слов главы Роспотребнадзора, город смог пережить пандемию "без существенных экономических людских потерь".

Петербуржцев крайне возмутило заявление Башкетовой, ведь от коронавирусной инфекции по официальным данным скончались более 30 тысяч человек и более миллиона пострадали от последствий перенесенного заболевания

Стоит напомнить и об экономических потерях, которые достигли в Северной столице крупных масштабов. Многие сферы бизнеса столкнулись с падением выручки до 90% из-за введения властями Петербурга непродуманных ограничений и вынуждены были прекратить свою деятельность.

СМИ уже отмечали попытки Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым манипулировать с коронавирусной статистикой. К примеру, в период новогодних они решили скрыть реальную статистику заражения COVID-2019.

А ведь именно Санкт-Петербург стали лидером по суточной заболеваемости коронавирусом. В городских поликлиниках наблюдались огромные очереди из пациентов. Причем в них стояли здоровые люди, пришедшие, закрыть больничный лист, и горожане с явными признаками заражения коронавирусом. Вот только в Смольном закрывали глаза на сложившуюся ситуацию.

Глобальные провалы в сфере здравоохранения, приведшие к тяжелым последствиям для петербуржцев, не позволяют положительно оценивать заявление Башкетовой об отсутствии "существенных потерь" во время пандемии.