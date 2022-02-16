Петербургские общественники в очередной раз заставили Смольный работать

Вмешательства журналистов и общественников повлияли на решение губернатора Петербурга Александра Беглова, который продлил срок выселения гаражного кооператива "Маяк". Теперь у владельцев есть время до 15 мая текущего года.
Эксперты считают, что Смольный дал слабину из-за общественников и прессы, которая жестко критикует политику петербургских властей в последнее время.
Политолог и журналист Андрей Рост обратил внимание на то, что чиновники начинают шевелиться только с пинка СМИ.
"Такое ощущение, что без серьезного общественного пинка ни губернатор, ни его команда неспособны сделать хоть что-то", — отметил он.
Рост продолжил, что без влияния общественности город рискует скатиться в управленческий коллапс. Ранее сообщалось, что ранее власти приступили к сносу металлических коробок без предупреждения их хозяев.
Напомним, ситуация в Петербурге достигла пика напряженности из-за неубранного снега, гололеда, падающих сосулек и стихийных свалок. Горожане требуют отставки губернатора, на что он прямо заявляет, что намерен идти до конца и реализовать все задуманные проекты.
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