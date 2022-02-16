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В Санкт-Петербурге обустроят новое общественное пространство – из-за незаинтересованности власти проект снова реализуют за частные деньги
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  • Опубликована сегодня в 18:47

В Санкт-Петербурге обустроят новое общественное пространство – из-за незаинтересованности власти проект снова реализуют за частные деньги

Чиновники Санкт-Петербурга не заинтересованы в развитии общественных пространств, возложив создание и реализацию проектов на частников, но после записывают проделанную работу в свои заслуги.

Компания "Российские железные дороги" в Санкт-Петербурге у Музея железных дорог России благоустроит общественное пространство. Об этом рассказали в издании "Сенсаций.Нет", ссылаясь на пресс-служба компании.

В РЖД отметили, что планируют разместить в центре обустроенной зоны памятник министру путей сообщения Российской империи, князю Михаилу Ивановичу Хилкову. Если в РЖД сделают проект до конца и грамотно, то создадут первое завершённое общественное пространство в Санкт-Петербурге, так как остальные общественные пространства находятся в статусе "потенциальных" из-за незавершенности.

Не исключено, что в Смольном попытаются приписать реализацию многообещающего проекта себе в качестве личной заслуги, как это уже делали ранее, к примеру, недавно власти присвоили себе инициативу частной компании по созданию прогулочной зоны у "Лахта Центра".

Из-за отсутствия у Смольного стратегии создания мест отдыха в Петербурге, их создают бессистемно. Частники с помощью креативных проектов пытаются угодить горожанам, создавая общественные пространства. При этом чиновники не в состоянии реализовать даже солидные имиджевые проекты, регулярно откладывая работы, как, например, с "Апраксиным двором", оранжерей Таврического сада, "Красным треугольником", Конюшенным ведомством и Почтовым кварталом.

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