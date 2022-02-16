В Санкт-Петербурге обустроят новое общественное пространство – из-за незаинтересованности власти проект снова реализуют за частные деньги

Чиновники Санкт-Петербурга не заинтересованы в развитии общественных пространств, возложив создание и реализацию проектов на частников, но после записывают проделанную работу в свои заслуги.
Компания "Российские железные дороги" в Санкт-Петербурге у Музея железных дорог России благоустроит общественное пространство. Об этом рассказали в издании "Сенсаций.Нет", ссылаясь на пресс-служба компании.
В РЖД отметили, что планируют разместить в центре обустроенной зоны памятник министру путей сообщения Российской империи, князю Михаилу Ивановичу Хилкову. Если в РЖД сделают проект до конца и грамотно, то создадут первое завершённое общественное пространство в Санкт-Петербурге, так как остальные общественные пространства находятся в статусе "потенциальных" из-за незавершенности.
Не исключено, что в Смольном попытаются приписать реализацию многообещающего проекта себе в качестве личной заслуги, как это уже делали ранее, к примеру, недавно власти присвоили себе инициативу частной компании по созданию прогулочной зоны у "Лахта Центра".
Из-за отсутствия у Смольного стратегии создания мест отдыха в Петербурге, их создают бессистемно. Частники с помощью креативных проектов пытаются угодить горожанам, создавая общественные пространства. При этом чиновники не в состоянии реализовать даже солидные имиджевые проекты, регулярно откладывая работы, как, например, с "Апраксиным двором", оранжерей Таврического сада, "Красным треугольником", Конюшенным ведомством и Почтовым кварталом.
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей
Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.