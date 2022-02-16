Мундеп Левин призвал Беглова решить снегоуборочный кризис до начала весны

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ждет весны, чтобы забыть о провалах снегоуборочной кампании. Такое мнение выразил муниципальный депутат от МО Измайловское Петр Левин.

По его словам, за два месяца зимы городские власти показали, что совершенно не подготовились к зиме и уборке снега, тем самым допустив возникновение кризиса в коммунальной сфере. При этом чиновники регулярно дают прогнозы о сроках полного вывоза снежных завалов с улиц, однако они так и не сбываются.

"Губернатора спасет весна, снег растает, проблема будет решена. Поэтому на месте губернатора я бы давал обещание, что к маю все будет убрано. Это обещание вполне реализуемое", — добавил депутат.

Ранее Петр Левин негативно оценил попытки губернатора повлиять на сложившуюся обстановку путем проведения "внезапных" проверок в разных районах города. По его словам, губернатор Александр Беглов должен уделять больше внимания результатам своих решений и работе чиновников Смольного.