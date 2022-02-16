"Газпром" взял на себя обязательства по развитию Петербурга вместо Смольного

Смольный передал "Газпрому" участок между "Лахта-центром" и яхт-клубом "Геркулес". В очередной раз новое общественное пространство в Петербурге будет создаваться предпринимателями и без участия городских властей.

Примечательно, что после благоустройства территория вернется в собственность города. В Смольном же просто отчитаются о создании нового пространства для горожан, хотя на деле у администрации губернатора Александра Беглова с благоустройством большие проблемы.

"Этажи", "Новая Голландия", "Севкабель" — наиболее любимые горожанами пространства, но все они частные. Городские власти пытаются создать нечто подобное, но тщетно.

Причины таких провалов — отсутствие единой системы, бюрократия и игнорирование потребностей горожан. Несколько лет назад на Конюшенной площади была организована фан-зона ЧМ-2018. Территорию закрыли для транспорта, повесили там экраны, сделали посадочные места, но не подумали о туалетах, еде и воде.

При этом мест, где можно было бы организовать новые и современные городские пространства, в Петербурге очень много. Например, Апраксин двор, который разрушается на глазах, хотя мог бы стать гордостью города.

Или Конюшенное ведомство, на поддержку конструкций которого тратятся огромные деньги. За это время комплекс таких зданий можно было бы отреставрировать и благоустроить.

Не лучше ситуация и на территории бывшего завода "Красный Треугольник". В Смольном прямо заявляют, что не знают, как поступить с этим объектом.

Созданные Смольным многомиллионные общественные пространства не вызывают у горожан интереса. Территории, подходящие для этого, продолжают разрушаться. Что-то приемлемое создают лишь частные предприниматели, чьи заслуги чиновники потом приписывают себе.