Ресторатор Майстров рассказал о бессмысленности антиковидных мер Смольного

Смольный ослабит ковид-ограничения для кафе и баров Северной столицы. Изменения вступят в силу уже с 21 февраля. Рестораторы прокомментировали нововведения, отметив, что это существенно улучшит ситуацию в сфере общепита. Однако решение губернатора Александра Беглова оставить систему QR-кодов выглядит нелогично, считают предприниматели.

В рамках постановления бары и рестораны смогут работать до двух часов ночи. Раньше "комендантский час" действовал уже с 23:00. Пресс-служба Смольного сообщила, что ночные заведения по-прежнему будут закрыты. Также петербургские власти не разрешили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Владелец сети пабов Docker Кирилл Майстров оценил нововведения, отметив, что даже столь незначительные послабления помогут общепиту. Многие бары и рестораны терпят убытки из-за того, что не работают в ночное время. Правда, петербургской администрации стоило ввести послабления несколькими днями ранее, уверен Майстров. Пятница и суббота для общепита — наиболее прибыльные дни недели.

"Ну что же, будем смотреть, пока не очень понимаем в целом, что происходит с рынком общепита. Если судить по моим двум заведениям, то мы в эту неделю стали как-то шевелиться, а до этих выходных у нас было все достаточно печально из-за большого количества болеющих, зараженных этим новым штаммом ("омикрон" — Прим. ред.). Пусть он и легкий, но все равно он "клал" людей на карантин и по домам", — отметил ресторатор.

Майстров обратил внимание на решение Смольного оставить систему QR-кодов. По мнению ресторатора, это нелогично. Большинство посетителей готовы показать код, однако есть и противники этого режима. Также стоит напомнить о ряде кафе и ресторанов, поддерживающих "QR-сопротивление".

"Сейчас работа до двух часов нас пока устраивает, нас не устраивает двойной контроль, который остался. В любом случае у нас и QR-коды и ограничения по времени, даже если это ограничение по времени сместилось на время основного заработка", — сообщил Майстров.

Петербургские СМИ уверены, что ослабление ограничений — довольно запоздалое решение Смольного. Кроме того, они могут ухудшить и без того тяжелую эпидемиологическую обстановку в городе.