Тысячи медиков в Петербурге по вине Смольного недополучили перед Новым годом несколько сотен миллионов рублей

Несколько десятков тысяч медиков, которые в пандемию и так сбиваются с ног, не получили к Новому году положенные им доплаты. Денег пришлось ждать почти два месяца: в Смольном совсем недавно отчитались о начале выплат.
О том, что люди, стоящие на страже здоровья петербуржцев, получают наконец обещанное, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Там рассказали, что городской информационно-расчётный центр начал проводить выплаты, деньги получили 23 тысячи 850 медиков. Всего им выплатили почти 460 миллионов рублей.
Стоит отметить, что это не вся сумма: в сообщении упоминается только о начале выдачи допвыплат, а не о полном погашении долга. Ситуация показывает, что такой подачкой Смольный старается хоть как-нибудь исправить тот негативный образ, который сформировался вокруг горадминистрации с начала 2022 года. И долгожданные выплаты — всего лишь попытка снять с себя ответственность за хаос хотя бы в одной из сфер жизнедеятельности города. Проблемы с уборкой улиц от снега и мусора, а также с очередями в поликлиниках никуда не делись, но хотя бы на одну из жалоб от петербуржцев станет меньше.
Если бы в правительстве Санкт-Петербурга, а особенно губернатор Александр Беглов действительно уважали врачей, как говорят в своих публичных выступлениях, то такой задержки при выплатах не допустили бы. Хотя бы из благодарности к тому, с какой нагрузкой сталкиваются доктора в нынешних условиях.
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