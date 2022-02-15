Чиновники Смольного заработают на открытии новых МФЦ

До конца 2022 года будет открыто еще 6 многофункциональных центров (МФЦ).

"Город приступил к расширению сети. Новый МФЦ открылся на улице Орджоникидзе в Московском районе. До конца года откроем еще шесть таких центров", — заявил Александр Беглов.

Губернатор сообщил об открытии 8 февраля в доме № 31 по улице Орджоникидзе нового МФЦ. Известно, что петербуржцы могут обращаться в центр по большому спектру вопросов.

Напомним, в Санкт-Петербурге иногда помещения под размещение МФЦ предоставляют аффилированные лица. Это чиновники Смольного, у которых в собственности находится часть либо полный пакет акций компании. Так было с открытием в середине 2021 года центра на базе частного предприятия "Ленполиграфмаш". Глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик владеет 31,25% акций компании.