В компании "Лидер" игнорируют запросы СМИ по поводу строительства зоопарка в "Горской"

Многочисленные звонки и письма журналистов к группе компаний "Лидер" остаются незамеченными. Вопрос о строительстве зоопарка и дельфинария остается открытым. Вместе с этим в Смольном уже готовятся утвердить проект.
Журналисты издания "Ленньюз" обратились к УК "Лидер" по поводу строительства зоопарка и дельфинария в промзоне "Горская". Однако представители подрядной организации решили никак не комментировать ситуацию и предпочли игнорировать многочисленные вопросы СМИ.
О строительстве дельфинария и зоопарка на территории "Горской" стало известно в прошлом году. Проект подготавливает Смольный совместно с группой компаний "Лидер". При этом бюджет Петербурга от инициатив местных властей может потерпеть колоссальные убытки.
Одним из препятствием для будущего зверинца станет его расположение и конкурент в лице Ленинградского зоопарка. Так, последний располагается в центре города и знаком горожанам уже давно. Новый зоопарк петербуржцы могут не оценить, не говоря уже о том, что добираться до него на общественном транспорте попросту невозможно.
На пути к реализации проекта может возникнуть еще одно препятствие. Так, в России могут запретить вылов китообразных. Об этом уже высказался президент России Владимир Путин. Журналисты издания "Ленньюз" выяснили, что отказываться от проекта никто не собирается, его всего лишь немного усовершенствуют. В то же время зоозащитники и поддержка президента могут помешать планам компании по строительству дельфинария в "Горской".
На данный момент проект реконструкции промзоны также стоит под вопросом из-за появления зверинца. В связи с этим журналисты издания "Ленньюз" обратились к компании. Работников СМИ интересует учитывают ли подрядчики недовольство экологов и законопроект, который запрещает вылов китообразных. Ответ на свой запрос, согласно закону, журналисту будут ждать семь дней.
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