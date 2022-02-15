Смольный вспоминает о биатлоне лишь во время ярких побед

Сегодня, 15 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил бронзовых призеров Олимпиады в Пекине, биатлонистов, в числе которых есть спортсмен из Петербурга.
Но в СМИ констатировали, что поздравления градоначальника продиктованы меркантильным интересом. На фоне всеобщего ажиотажа от событий на Олимпиаде, Беглов просто хочет попиариться и обеспечить себе положительный имидж в информационной повестке. С этой целью губернатор ранее объявил о награде в пять миллионов рублей петербургским членам олимпийской команды.
Примечательно, что в своем поздравлении Беглов не отметил заслуги президента петербургской Федерации биатлона Дмитрия Васильева, возглавляющего это ведомство более десяти лет. Он выделил именно Цветкова, хотя спортсмен стал представлять наш город только в 2020 году. Сам он родом из Вологодской области, причем долго выступал за Москву.
Стоит отметить, что "Ленинградско-петербургская школа биатлона", упомянутая в поздравительном слове Беглова, в настоящее время в буквальном смысле слова выживает. В городе нет современных биатлонных трас, при этом Смольный не выделяет никакого финансирования для поддержания на высоком уровне этого спорта.
Бравурные речи Беглова преследуют цель поднять свои рейтинг и репутацию. За такое лицемерие в ходе выступления главы города перед болельщиками ФК "Зенит" в июне 2020 года, футбольные фанаты освистали Беглова.
Накануне губернатор подписал Постановление о премиях спортсменам и тренерам, представляющим Петербург на играх в Пекине. Выступающие в индивидуальной и командных видах программы, получат премии: за первое место — 5 млн руб., за второе место — 2,5 млн руб., за третье — 1,5 млн руб., за четвертое — 600 тыс. руб., за пятое — 400 тыс. руб., за шестое — 300 тыс. руб.
Петербург в принципе нельзя назвать "спортивной столицей", потому что эта сфера находится на очень низком уровне из-за отсутствия финансирования. СМИ сравнили качество поддержки спорта в Москве и Петербурге, и пришли к выводу, что Северная Венеция находится в аутсайдерах.
Объявленная Бегловым "награда" нужна прежде всего ему самому, чтобы на волне новостного ажиотажа поднять свой рейтинг.
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