Эксперты РБК: концепция НЭО по обращению с отходами не решит мусорной проблемы в Ленобласти

Эксперты подвергли критике проект единой для Петербурга и Ленобласти Концепции по обращению с отходами, которую представил петербургский мусорный оператор НЭО (Невский экологический оператор).

Своими мнениями они поделились в интервью изданию РБК. По словам члена Комитета "Деловой России" по переработке отходов и вторичным ресурсам Натальи Беляевой, концепция НЭО водянистая, а также содержит общеизвестные факты, часто упоминаемые в СМИ. Председатель Экологического совета при губернаторе Ленобласти, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый крест" Юрий Шевчук отметил, что концепция рассматривает единственным способом наладить эффективную систему обращения с отходами создание новых полигонов взамен существующих. Так проблему обращения с отходами в регионе не решить, убежден эколог.

Представитель Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша и вовсе назвала концепцию порочной, поскольку ее авторы называют прямое сжигание приоритетным методом утилизации отходов. Эксперт уверена, что данный проект концепции приведет в тупик.