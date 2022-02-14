Губернатор Беглов не обращает внимания на "амбулаторный коллапс" в Петербурге

Инициатива с дистанционным больничным, призванная разгрузить медучреждения Санкт-Петербурга в условиях распространения COVID-19, с треском провалилась. При этом администрация губернатора Северной столицы Александра Беглова не спешит реагировать на ситуацию.
Ранее Беглов утверждал, что программа успешно функционирует. Однако на практике петербуржцы не могут открыть или закрыть больничные листы из-за постоянных сбоев в электронной системе. С проблемой столкнулись тысячи горожан. Как следствие, им все равно пришлось идти в больницы.
На этом фоне жители Санкт-Петербурга оставили множество жалоб, однако чиновники разбираться с данной ситуацией не спешат. Такой подход Смольного уже спровоцировал в Северной столице "амбулаторный коллапс".
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей
Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.