Губернатор Беглов не обращает внимания на "амбулаторный коллапс" в Петербурге

Инициатива с дистанционным больничным, призванная разгрузить медучреждения Санкт-Петербурга в условиях распространения COVID-19, с треском провалилась. При этом администрация губернатора Северной столицы Александра Беглова не спешит реагировать на ситуацию.

Ранее Беглов утверждал, что программа успешно функционирует. Однако на практике петербуржцы не могут открыть или закрыть больничные листы из-за постоянных сбоев в электронной системе. С проблемой столкнулись тысячи горожан. Как следствие, им все равно пришлось идти в больницы.

На этом фоне жители Санкт-Петербурга оставили множество жалоб, однако чиновники разбираться с данной ситуацией не спешат. Такой подход Смольного уже спровоцировал в Северной столице "амбулаторный коллапс".