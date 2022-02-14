"Сам не понял, что делает": политолог осудил возложение цветов Бегловым на день смерти Петра I

Член научного совета при ООН РАН "Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС" Антон Бредихин заявил, что хейт вокруг возложения цветов губернатором Петербурга Александром Бегловым на могилу Петра I был абсолютно оправдан. По мнению политолога, отмечать таким образом день смерти государственного деятеля неуместно.
Ранее СМИ писали, что губернатор Александр Беглов возложил цветы к могиле императора Петра I в годовщину его смерти 8 февраля. Жители Санкт-Петербурга высмеяли церемонию и градоначальника, а главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин указал, что такая реакция справедлива.
"Никто не отмечает день смерти. Его пиарщики и пресс-служба опять, видимо, решили его подставить. Нужно обратить внимание на команду, с которой ты работаешь", — пояснил политолог.
Эксперт посоветовал Беглову переходить к более хозяйственным нуждам города, а не заниматься пафосом. При наличии таких больших проблем в коммунальной сфере, губернатору надлежит их решать, а не обращаться к историческим персонажам и событиям, убежден Бредихин.
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