Моргенштерн может заставить Смольный заняться проблемами школьного питания в Петербурге

В тг-канале музыканта Алишера Валеева "неМоргернштерн" раскритиковали Смольный и лично губернатора Александра Беглова за некачественную снегоуборку в Петербурге этой зимой. Так как канал еще ведет рубрику нарушений в сфере школьного питания в городах России, Петербург рискует попасть и туда.

В конце января авторы канала создали раздел #Моргензорро, где обсуждают самые резонансные нарушения поставщиков соцпитания в регионах РФ. В списке пока фигурируют Свердловская область, Башкортостан и Якутия, но Петербург в ближайшее время может его пополнить.

На минувшей неделе учащиеся школы №475 Выборгского района, которую обслуживает комбинат "Серна", массово отравились обедом в столовой. Родители учеников поделились фотографиями, на которых можно заметить волосы, части животных и прочие посторонние предметы.

Не исключено, что ситуация в школах Выборгского района может усугубиться. На прошлой неделе комитет по госзаказу (КГЗ) Петербурга определил победителей тендеров на организацию соцпитания в 2022–2023 годах. Ими стали "Серна", занизившая цену госконтракта на 30% и комбинат "БЗУ", установивший антирекорд демпинга в 70%.

С декабря 2018 года Федеральная антимонопольная служба раскрыла семь картельных сговоров поставщиков школьного питания. Однако все нарушители до сих пор работают и получают госконтракты от Смольного.

Несмотря на то, что о проблемах соцпита публично заявлял экс-глава Управления соцпитания Алексей Барабанщиков, Смольный до сих пор не принял никаких мер. Барабанщиков множество раз критиковал главу Петербурга и его команду за бездействие. После одного из подобных интервью его задержали и уволили.