Власти Петербурга вместо реальной работы предпочитают несколько раз рассказать о планах благоустройства метро

Когда нет результатов, которыми можно было бы похвалиться, чиновники обращают свой взгляд в будущее. Так, в Смольном решили выдать старый инфоповод за новые планы благоустройства нескольких станций метро. На самом деле ничего не происходит.

Вспомнить былое решили на телеканале "Санкт-Петербург", сообщив, что возле станций метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Парнас" для отдыха жителей поставят скамейки, пространства украсят цветочницами, а для велосипедистов установят парковки. Работы проведут в рамках проекта "Твой бюджет". Вот только это информация месячной давности.

К сожалению, практика обновления территорий у станций петербургского метро проходит не очень успешно. Примером служат прошлогодние проекты, в результате которых возле "Василеостровской" появился искусственный туман, рядом с "Рыбацкой" разлилось рукотворное озерцо, а у станции метрополитена "Улица Дыбенко" трое прохожих пострадали от красивого фонтана.

На портале "Наш Санкт-Петербург" петербуржцы часто сетуют на то, что нет порядка даже в такой мелочи, как зелёные насаждения: из клумб пропадают цветы, причём десятками. Но качество благоустройства волнует властей меньше всего, а чиновники Комитета по благоустройству на самом деле относятся к своей работе не иначе как наплевательски.

К программе "Твой бюджет" тоже есть вопросы. Программу запустили ещё в 2018 году, и с тех пор её финансирование не изменилось ни на йоту. При том, что бюджет Петербурга увеличивается, на один район города власти выделяют не более 15 миллионов. Развивать проект, по всей видимости, никто не торопится.