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Губернатор Беглов предпочел не обращать внимания на проблему очередей в поликлиниках
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  • Опубликована сегодня в 21:26

Губернатор Беглов предпочел не обращать внимания на проблему очередей в поликлиниках

Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов в эфире "Радио России" переложил ответственность за ситуацию в городских поликлиниках на районные администрации. Проблеме многочасовых очередей в медицинских учреждениях градоначальник предпочел внимания не уделять.

По словам Беглова, именно районные администрации контролируют работу в тех сферах, которые так волнуют петербуржцев. Это здравоохранение, уборка улиц и многое другое.

"Требования к районным администрациям сегодня высоки как никогда. Они лучше всех знают ситуацию в своих поликлиниках", — заявил губернатор.

Напомним, что петербуржцы неоднократно жаловались на невозможность записаться на прием к врачу и многочасовое ожидание приема в поликлиниках без разделения на ОРВИ и лиц с подозрением на коронавирус. Пятая волна пандемии обнажила серьезный кризис в системе здравоохранения Петербурга.

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