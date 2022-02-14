Смольному потребовалось указание из Москвы, чтобы помочь пострадавшей на Бали петербурженке

Молодая петербурженка пострадала на Бали в результате столкновения водных скутеров. Однако Смольный не стразу решился помочь своей жительнице.

Мать пострадавшей Ирина Стрелец рассказала, что после происшествия обратилась в администрацию, но там ответили отказом. Ее дочь находилась в больнице в городе Денпасар, но страховка лечение не покрывала, а эвакуация стоила слишком дорого.

Ситуацией заинтересовались в Москве. Вице-премьер Татьяна Голикова распорядилась отправить за девушкой медицинский транспорт. Это заставило Смольный резко поменять решение.

"По поручению вице-премьера. А без подзатыльника из Москвы помощь оказать не судьба?" — прокомментировали ситуацию пользователи социальных сетей.

Также было отмечено равнодушие чиновников в других сферах. Так, мать 11-летней петербурженки летом 2021 года едва вывезла дочь с Кипра, после того, как девочку внезапно разбил паралич. Только после широкого резонанса Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым вмешался.