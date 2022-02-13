Мундеп Шапошников назвал незаконными методы утилизации снега в Петербурге

Методы утилизации снега в Санкт-Петербурге опасны для здоровья жителей Северной столицы, считает депутат МО Владимирский округ Валерий Шапошников.

Мундеп в беседе с PeterburgNews обратил внимание, что на газонах Невского проспекта лежат горы грязного снега. По его словам, подобное складирование угрожает жизни петербуржцев.

"По Гранитной вдоль трамвайных путей лежат огромные горы черного снега прямо на зеленых насаждениях, что незаконно. Это наказуемо. У меня жена едет и говорит: "Что это за ужас? Это же горы черного снега, бедные люди". А там пятиэтажки в основном стоят, хрущовки. Я говорю, ну это политика уничтожения людей малоимущих, чтобы очистить город от них, потому что это очень вредно для здоровья", — заявляет Шапошников.

Напомним, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об отказе от использования реагентов и утилизации снежных масс через городские водоемы. По мнению градоначальника, такие меры положительно повлияют на экологию и здоровье населения.

При этом в Северной столице продолжают складировать снег на газонах и вдоль водоемов. Член центрального совета партии "Альянс зеленых" Сергей Грибалев подчеркнул, что команда губернатора Беглова занимается "экоцидом" горожан.