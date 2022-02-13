Общественник Мазуров назвал погоду в Петербурге "сюрпризом" для местных чиновников

Алексей Мазуров, общественник, передвигающийся в инвалидной коляске, заметил, что если для простых петербуржцев местный климат — не новость, то для Смольного снег выпадает всегда как в первый раз.
В Смольном любят оправдывать свои провалы в уборке города сложным климатом и часто рассуждают об "аномально снежной" зиме. Однако синоптики считают, что зима 2021-2022 года далеко не самая суровая за последние годы. Каждый петербуржец, живущий в городе достаточно долго, может вспомнить точно такие же. Общественник Мазуров раскритиковал уборку снега в Северной столице, рассказав, как непросто в городе приходится колясочникам.
"Едва ли погода стала сюрпризом для синоптиков, и для тех, кто живет в этом городе достаточно долгое время, но она точно стала сюрпризом для администрации Петербурга. Оттепели перемежаются со снегопадами и на улице очень и очень сложно", — сказал он "Петербург Ньюс".
Губернатор Петербурга Александр Беглов не справляется с организацией уборки снега в Северной столице. Поэтому многие горожане пытаются сами убирать территорию. Не остался в стороне и колясочник Мазуров, который ездит по Петербургу с лопатой, собирая позитивные комментарии жителей.
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