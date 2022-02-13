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Мундеп Кузнецов рассказал о способе решения проблемы с некачественной уборкой снега в Петербурге
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  • Опубликована сегодня в 21:22

Мундеп Кузнецов рассказал о способе решения проблемы с некачественной уборкой снега в Петербурге

Петербургский муниципальный депутат Игорь Кузнецов сообщил, что зачастую жалобы со стороны горожан являются единственным способом добиться от коммунальщиков хотя бы каких-то действий.

Жители города на Неве уже устали передвигаться по покрытым снегом и льдом улицам. Они подали в Комитет по благоустройству множество просьб к коммунальщикам. Иногда жалоб оказывается достаточно, и горожане все-таки замечают результат своих обращений. Именно так посоветовал им поступать депутат Кузнецов.

"Это тренд такой у нас. Власти начинают работать только когда уже совсем загорится, когда увидят активную и агрессивную обратную связь, а так само ничего не происходит. Конечно, это плохо, так быть не должно", — заявил мундеп Кузнецов.

При этом визит петербургского губернатора Александра Беглова в центральные районы города, ситуация в которых остается наиболее тяжелой, ничего не изменил. Чиновники пообещали градоначальнику лучше убирать снег, однако, видимо, привыкли, что Беглов закрывает глаза на проблемы Северной столицы.

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