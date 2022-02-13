Мундеп Кузнецов рассказал о способе решения проблемы с некачественной уборкой снега в Петербурге

Петербургский муниципальный депутат Игорь Кузнецов сообщил, что зачастую жалобы со стороны горожан являются единственным способом добиться от коммунальщиков хотя бы каких-то действий.
Жители города на Неве уже устали передвигаться по покрытым снегом и льдом улицам. Они подали в Комитет по благоустройству множество просьб к коммунальщикам. Иногда жалоб оказывается достаточно, и горожане все-таки замечают результат своих обращений. Именно так посоветовал им поступать депутат Кузнецов.
"Это тренд такой у нас. Власти начинают работать только когда уже совсем загорится, когда увидят активную и агрессивную обратную связь, а так само ничего не происходит. Конечно, это плохо, так быть не должно", — заявил мундеп Кузнецов.
При этом визит петербургского губернатора Александра Беглова в центральные районы города, ситуация в которых остается наиболее тяжелой, ничего не изменил. Чиновники пообещали градоначальнику лучше убирать снег, однако, видимо, привыкли, что Беглов закрывает глаза на проблемы Северной столицы.
Владимир Путин о работе российских компаний в Сахеле: Мали делает такой выбор
Российские компании работают в Мали по договоренностям с местными властями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Остановите "Бархан": Митингующие в Мали призвали Францию уйти
Тысячи человек вышли на митинги в столице Мали, сообщает RT. На улицах Бамако манифестанты выразили поддержку властям, а также выступили против Франции.
В 2022 году в Петербурге усилился демпинг цен на школьное питание
Администрация губернатора Александра Беглова не заинтересована в предоставлении качественного питания школьникам и воспитанникам детсадов.
Школьники Выборгского района получат завтраки за 20 рублей
Стоимость завтраков в некоторых школах Выборгского района Петербурга составит всего 20 рублей, а обедов — 35 рублей.